Подмосковье 22 марта 2023, 17:11 Новый аппарат УЗИ поступил в больницу в Люберцах

Читать 360tv в

Больница в Люберцах получила новый аппарат для УЗИ. Его поставили во второй стационар. Оборудование сможет не только проводить диагностику внутренних органов, но и определять степень их жесткости.

Врач УЗИ Хадижат Абдуллаева рассказала, что новый аппарат позволит проводить исследования органов брюшной полости, щитовидной и молочной желез, артерий, вен и других тканей.

Реклама

«Даже в случае гепатоза печени, когда исследование затруднено образовавшимися вокруг жировыми клетками, новая функция эластометрии позволит врачу быстро поставить точный диагноз», — отметила она.

Реклама

Пройти исследование на новом аппарате пациенты смогут бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».