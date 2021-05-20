Школы без второй смены и большой ремонт ЦРБ. Павловский Посад ждут перемены

Новая школа на 1,1 тысячи мест полностью уберет вторую смену в Павловском Посаде. Ее достроят к концу года, а откроют в начале следующего. За тот же период в округе отремонтируют рекордное количество дорог — свыше 17 километров. Большие изменения коснутся и медицины: здесь преобразят кардиологическое и реанимационное отделения ЦРБ.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.

«Вы возглавляете Павловский Посад с декабря. И я вижу, что вы очень стараетесь выполнять задачи, которые перед вами стоят. По крайней мере, по первому кварталу мы видим изменения. И стратегическая задача заключается в том, чтобы весь городской округ блестел, чтобы все было благоустроено и комфортно. Вот расскажите о ваших приоритетах и о том, что вы делаете сейчас, какая помощь нужна, замечают ли жители перемены и слышите ли вы все запросы, жалобы, которые они направляют», — начал беседу губернатор.

Одна из значимых тем, озвученных на встрече, — строительство школы на 1,1 тысячи мест. Ее создадут в рамках президентского проекта «Образование».

На сегодняшний день у нас 784 ребенка учатся во вторую смену. И строительство новой школы поможет полностью ликвидировать всю вторую смену. Мы построим ее к концу года, а в начале следующего будем уже вводить в эксплуатацию и открывать Денис Семенов.

Глава Московской области напомнил о важности выполнения работ с высокими скоростью и качеством.

«Темп у вас должен быть высоким, чтобы работы сдать вовремя. За это вы тоже персонально, как говорится, головой отвечаете. В случае если есть какие-то промедления, прошу вас реагировать жестко и оперативно. Эта школа очень важна для жителей и для всего Павловского Посада», — добавил Воробьев.

Большие перемены в медицине

Уже сейчас в Павловском Посаде идет ремонт двух отделений Центральной районной больницы.

«Я очень благодарен нашему губернатору за развитие системы здравоохранения. Сейчас у нас идет ремонт реанимационного и кардиологического отделений ЦРБ», — рассказал Семенов.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, когда эпидемическая ситуация улучшится, начнется капитальный ремонт еще двух отделений.

Павловский Посад вошел в государственную программу по ремонту гинекологического и родильного отделений Денис Семенов.

И это не все, что вскоре улучшат в городском округе. Например, большая программа ремонта коснется и подъездов.

Капитальный ремонт подъездов

В Павловском Посаде, по словам Семенова, насчитывается 1540 подъездов. Сотни из них преобразят до конца года.

«Сейчас мы реализуем ваш, Андрей Юрьевич, проект ремонта подъездов. В течение года мы планируем отремонтировать 321», — сообщил глава округа.

В работе находятся уже 65 подъездов. Губернатор Подмосковья попросил главу чутко реагировать на просьбы жителей.

Здесь очень важно вести диалог с жителями о том, что они хотят: какую краску, какой цвет, что нужно заменить в первую очередь — окна или проводку. Пожалуйста, этот диалог обязательно ведите Андрей Воробьев.

Семенов обязался выполнять поручение и отметил, что диалог с жителями — одна из основных задач власти.

Источник фото: телеканал «360»

«Основной задачей мы всегда считаем повышение доверия от жителей к власти. Его необходимо заслуживать. В Павловском Посаде сейчас достаточно много проблем, которые мне и моей команде предстоит решить», — сказал он.

Переселение из аварийного жилья

Еще одна тема, поднятая на встрече, — переселение из ветхого и аварийного жилья.

«Всего у нас 391 человек проживает в 93 аварийных домах. И мы построили дом в поселке Большие Дворы. В ближайшее время будем вводить его в эксплуатацию», — рассказал Семенов.

Сдать построенный новый дом запланировали в течение июня. Отдельно Андрей Воробьев напомнил и о том, что Подмосковье ждет реновация жилья.

«У нас, благодаря закону, который инициировал и уже подписал президент, большая программа по реновации. Наша задача — расселять не только аварийные, но и ветхие дома. Поэтому вы должны посмотреть в том числе свободные площадки, которые позволять расселять и аварийные, и ветхие здания», — сказал он.

Рекордный ремонт участков дорог

До конца года в округе отремонтируют не менее 17 километров дорог.

Это большая цифра по сравнению с прошлым годом, когда у нас отремонтировали всего семь километров Денис Семенов.

В конце встречи губернатор напомнил Семенову о том, что на контроле должны быть и все другие вопросы.

«Прошу еще раз обратить особое внимание на благоустройство и чистоту. МБУ, которые у вас в округе существуют, должны быть основательными, добросовестными, профессиональными. Все ключевые запросы своевременно отрабатывайте», — объяснил Воробьев.

Он подытожил, что Павловский Посад, как и все другие округа Московской области, всегда может рассчитывать на поддержку правительства региона.