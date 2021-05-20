Закрытие полигона, расселение из аварийного жилья и благоустройство. Что изменилось в Шатуре за год?

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин выступил с отчетом перед жителями. 2020-й для округа был годом активного строительства. Но главным событием для муниципалитета стало закрытие мусорного полигона.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилья» сдали три дома. Жители 14 аварийных бараков переехали в благоустроенные квартиры. В Шатуре началось строительство очистных сооружений.

Главным событием 2020 года для жителей Шатуры стало закрытие мусорного полигона. В июне бетонные блоки перекрыли въезд мусоровозам. Более 50 лет свалка отравляла жизнь горожанам. Теперь полигон ждет рекультивация. Проект разработан и сейчас проходит государственную экспертизу. Об этом в своем отчете говорил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Рекультивация — процесс не быстрый. Проходит она в три этапа. Безопасным объект можно будет считать через 15–20 лет.

«После завершения рекультивации рассмотрим вопрос использования полигона как объекта рекреации. Возможно, здесь будет оборудован горнолыжный склон, возможно, пешеходная зона», — рассказала Юлия Барсукова, начальник отдела благоустройства и экологии администрации городского округа Шатура.

Источник фото: телеканал «360»

Большая Шатура появилась на карте Подмосковья тоже в 2020-м. Жители двух городских округов поддержали объединение. Восстановилась историческая справедливость. До 1993 года Рошаль входил в состав Шатурского района. Теперь Шатура — это почти 90 тысяч жителей, 188 населенных пунктов, впереди большие планы и большие перемены.

«Мне это особенно приятно, потому что до 14 лет я прожила в Рошале, у меня остались одноклассники, друзья. Теперь будем чаще встречаться. С точки зрения экономической посмотрим, но, думаю, это неплохо. С точки зрения транспортной доступности это очень хорошо, и нам есть чему друг у друга поучиться», — отметила Маргарита Козлова, председатель Совета ветеранов городского округа Шатура.

Важная для любого округа тема — привлечение инвестиций. В Шатуре создали три индустриальных парка. В ближайшее время в одном из них откроется производство биоразлагаемой посуды и безалкогольных напитков.

Акцент в своем выступлении Алексей Артюхин сделал на сфере ЖКХ. В 2021 году в округе модернизируют 10 котельных. С угля и дизельного топлива объекты теплоснабжения переведут на экономичный газ. В прошлом году в Шатуре началась реализация масштабного проекта по строительству новых очистных сооружений.

Источник фото: телеканал «360»

«Современный объект позволит качественно и в необходимом количестве перерабатывать стоки, поступающие из города Шатура. Проект реализуется в рамках федерального проекта „Очистка бассейна реки Волги“. Финансирование выделено из федерального, областного и местного бюджетов и составляет более 900 миллионов рублей. Строительство закончится уже в конце этого года», — уточнил Алексей Артюхин, глава городского округа Шатура.

А еще до конца этого года в городском округе Шатура газифицируют более 70 многоквартирных домов и построят станцию очистки воды в деревне Маврино.

«Алексей Владимирович сегодня публично заявил, что будут строиться новые дороги и применяться новые стандарты в строительстве жилья и увеличатся все программы в разы», — сказал Геннадий Панин, глава Орехово-Зуевского городского округа.

В Шатуре снова начнут печь хлеб. Инвестор выкупил предприятие, которое не работало пять лет. Планируемый объем инвестиций составит порядка 100 миллионов рублей. Заработает хлебокомбинат в конце этого года.