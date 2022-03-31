Новые зоны отдыха и современный комплекс по производству полуфабрикатов появятся в Подмосковье

Минмособлимущество перевело 13 земельных участков сельхозназначения в 11 округах Подмосковья в категорию промышленности для реализации инвестпроектов. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Наиболее масштабные инвестпроекты будут реализованы в Серебряных Прудах и Талдоме. Так, на участке площадью 350 тысяч квадратных метров в Серебряных Прудах построят в 2024 году современный комплекс по производству полуфабрикатов и готовых блюд, а на земельных участках площадью более 100 тысяч м² в деревне Юркино Талдомского округа в 2025 году планируется размещение паркового комплекса „Эко-парк Юрхоф“», — рассказала Наталья Адигамова.

Также в земли промышленности перевели участки в Можайском округе для строительства комплекса по переработке и размещению ТКО «Храброво», в Пушкинском округе для размещения предприятия по обработке древесины и изготовлению изделий из дерева, два участка в Солнечногорске для строительства производственно-складского комплекса. Проекты планируют реализовать в ближайшие три года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил о льготной аренде земли за один рубль для проектов по импортозамещению в регионе.