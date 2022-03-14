Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за 1 рубль на три года

Аренда земли за один рубль на три года — новая мера поддержки в Подмосковье. Так в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. О новой мере поддержки бизнеса рассказал на заседании правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в регионе долгое время действовал возможность получить землю для новых предприятий по сниженной ставке.

«Вот сейчас мы еще одну инициативу ввели — это аренда за один рубль на три года. По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену. Для того, чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы еще и помогаем началу новых проектов», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что новое предложение должно привлечь дополнительные компании, которые занимаются программами импортозамещения.

«Я хочу обратиться и к главам, и к отраслевикам — по оперативному поиску таких проектов. Ряд из них, порядка пяти: по фарме, строительным материалам (утеплителям в частности) и по котлам газификации — у нас уже на рассмотрении», — заявил губернатор Московской области.

Воробьев призвал искать и предлагать новые проекты в области импортозамещения, которые готовы прийти работать в Подмосковье.

Губернатор добавил, что все разработанные технологии должны внедряться в России и Подмосковье в частности, чтобы не зависеть от настроения иностранных коллег.

Компании, готовые реализовывать инвестиционные проекты в рамках импортозамещения, смогут взять в аренду участки по упрощенной схеме. Землю им предоставят без торгов, с платой не более одного рубля за три года. Подать заявку на предоставление участка можно на инвестиционном портале Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже работающие в регионе компании получат дополнительные меры поддержки в сложных экономических условиях. В частности, речь идет о налоговых и кредитных каникулах. В ближайшее время представители фирм и правительства проведут встречи с банками.