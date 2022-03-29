Более 12 гектаров земли предоставили фермерам-пчеловодам в Коломне

Пчеловодная компания «Апимэн» из Подмосковья получила 12,4 гектара земли в рамках программы государственной поддержки. Фермерское хозяйство профессионально занимается пчеловодством и располагается на территории городского округа Коломна.

Земельный участок компании предоставили в рамках программы государственной поддержки для ведения сельского хозяйства сроком на пять лет.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что землю фермерам предоставляют для развития или создания фермерского хозяйства.

«Получить землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения аукциона можно фермерским хозяйствам, участвующим в госпрограмме, которая является достаточно эффективной и востребованной мерой поддержки у нас в регионе», — напомнила она.

В Московской области ранее приняли ряд мер для поддержки самых разных отраслей. Одним из новых решений стало предоставление земли в регионе в аренду по упрощенной процедуре. Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова обратила внимание, что все главы городских округов подключились к работе мгновенно и стали подбирать земельные участки.

Она также попросила губернатора Московской области Андрея Воробьева согласовать перечень поручений по подбору дополнительных земельных участков в земельный банк. Глава региона отметил, что алгоритм получения такой поддержки удалось разработать понятным и несложным.

«В любом случае персональная вовлеченность и глав, и наша с вами позволит каждый следующий раз видеть динамику. Нам нужна динамика. Тема очень важная, очень надеюсь, что она сработает», — сказал он.