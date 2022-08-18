Новые виды растений обнаружили в заказнике Солнечногорска

Биологи обнаружили вблизи деревни Вертилино два вида уязвимых растений, которые раньше здесь не встречались. Это пальчатокоренник Фукса и лапландская ива. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

Специалисты природоохранного фонда «Верховье» обследовали заказник «Озеро Вертлино и его котловина» в Солнечногорске и обнаружили уникальные находки, рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.

«В окрестностях озера биологи обнаружили два вида уязвимых растений, не встречавшихся здесь ранее: пальчатокоренник Фукса и лапландскую иву. Это очень интересная находка, она свидетельствует о хорошем состоянии экосистем», — отметил он.

Лапландская ива обычно встречается в северных регионах. Она уязвима из-за медленного роста и плохой устойчивости к насекомым. Жителей Подмосковья просят не наносить вред этому растению.

Озеро Вертилино — одно из самых мистических мест России. О происхождении водоема до сих пор ходят легенды. Некоторые считают, что оно появилось после удара метеорита.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье. Ужесточение мер помогло снизить число жалоб среди жителей региона.