Врачи из Луховиц начали проводить новые виды операций на современном оборудовании | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Врачи из Луховиц начали проводить новые виды операций на современном оборудовании

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Новые виды медицинской помощи стали доступны жителям Луховиц. В больнице округа начнут выполнять операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. Первую процедуру уже провели 68-летней пациентке.

Врачи выявили у пенсионерки перелом шейки бедра со смещением. Травму женщина получила при падении. Как рассказал врач-травматолог Андрей Королев, уже спустя два дня после операции пациентка смогла самостоятельно сидеть на кровати, свешивая ноги, а на третьи — ходить с помощью ходунков.

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«Такие виды хирургической помощи стали доступны в нашей больнице после получения лицензии и оснащения современным оборудованием», — отметил медик.

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Сейчас женщина уже чувствует себя хорошо и ходит на реабилитацию. Врачи напомнили, что подобные операции будут проводиться бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Это Королев, Мытищи и Домодедово.

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