Новые тесты для определения антител к Covid-19 разработали в Подмосковье

Буквально через неделю в частных столичных клиниках появится новая услуга — анализ крови на наличие антител к коронавирусу всего за два часа. Кроме того, пациент сможет узнать, как долго при их наличии он будет устойчив к вирусу. У этого теста нет аналогов в мире, а разработали его в подмосковной Дубне.

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Инновационный подход не требует работы с живым вирусом. Он основан на взаимодействии белков. Идея появилась в сентябре прошлого года, с того момента команда из семи разработчиков трудилась, чтобы воплотить ее в жизнь. Три месяца проводили испытания.

Всего завод в Дубне способен выпускать 800 тысяч тестов в месяц.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов призвал присоединяться к кампании по ревакцинации от коронавируса.