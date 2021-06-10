Брынцалов призвал начать ревакцинацию от коронавируса

Председатель Мособлдумы призвал присоединяться к кампании по ревакцинации от коронавируса. Игорь Брынцалов обратился к депутатам на 149-м заседании областного парламента.

«Многие из нас привились еще в прошлом году, но угроза заболевания не исчезла полностью. Мы с вами постоянно встречаемся с жителями в своих округах — нужно позаботиться и о себе, и об окружающих. У всех антитела держатся по-разному — важно контролировать их количество. Тем, у кого уровень уже подходит к минимальным значениям, нужно проконсультироваться с врачом и, если противопоказаний нет, повторно вакцинироваться», — сказал Брынцалов.

В Московской области работает более 200 пунктов вакцинации от коронавируса. Найти их адреса можно на интерактивной карте. Также жители региона могут сделать прививку в пунктах вакцинации при 32 областных МФЦ.