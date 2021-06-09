Москвичей начнут вакцинировать от ковида на работе

Москвичи смогут пройти вакцинацию от коронавируса на работе. Услуга станет доступна для сотрудников средних и крупных компаний.

«Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Для этого представители средних и крупных компаний должны оформить заявку в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения. После этого на территорию работодателя приедет бригада медицинских работников для вакцинации сотрудников.

Ранее за сутки в России выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, чего не было с середины марта. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ситуация будет ухудшаться, если не привиться. Он отметил, что ему стыдно за низкие темпы вакцинации.