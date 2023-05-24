24 мая 2023, 11:54
Новый склад на улице Гоголя в Люберцах создаст 60 рабочих мест
Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство склада на улице Гоголя в Люберцах. Там смогут получить работу 60 человек.
Как рассказали в министерстве, застройщик «Лазурь» вложит в проект 280 миллионов рублей. Площадь здания превысит шесть тысяч квадратных метров. Его будут сдавать в аренду, что позволит привлечь на площадку новые торговые, производственные и логистические компании.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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