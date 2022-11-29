Подмосковье 29 ноября 2022, 13:48 Новые школы открылись в Балашихе и Коломне

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Две новые школы открылись в Подмосковье после строительства. Это пристройка к гимназии № 8 в Коломне и школа в ЖК «Столичный» в Балашихе. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, пристройка к гимназии в Коломне позволит полностью ликвидировать вторую смену. В ней смогут заниматься до 200 учеников.

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«Учреждение пользуется большим спросом у жителей, благодаря пристройке там сможет учиться еще больше желающих. Мы уже получаем положительные отзывы от родителей и учеников», — отметила она.

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Большая современная школа в Балашихе сможет принять 1100 человек. Как рассказали в Минобразования региона, до конца года в регионе откроется еще одна школа на 1250 мест в Красногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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