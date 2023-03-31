Подмосковье 31 марта 2023, 17:12 Новые российские мультфильмы покажут в 12 округах Подмосковья на фестивале анимационного кино в апреле

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Фестиваль анимационного кино «Весенний мультипарад» пройдет в Подмосковье с 1 по 16 апреля. На нем покажут новые отечественные мультфильмы - номинанты и призеры всероссийской акции «Открытая Премьера» и открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Свыше 60 показов проведут в культурно-досуговых центрах, библиотеках, музеях и детских садах региона. Фестиваль пройдет на 38 площадках в 12 округах.

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Юные зрители увидят мультфильмы студий «Петербург», «Рики», «Мастер-Фильм», «Юпитер-XXI», «Аэроплан», «Пилот» Александра Татарского, «Анимос», «Пчела», «Шаровая молния», «Шар» и других. Вход на показы будет бесплатным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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