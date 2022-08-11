Новые разворотные площадки для автобусов обустроили в 6 округах Подмосковья

Обустройство разворотных площадок для общественного транспорта продолжают в Подмосковье. Еще девять из них построили в шести городских округах. Об этом сообщила зампред правительства региона Анна Кротова.

По сообщению МТДИ, новые отстойно-разворотные площадки обеспечат водителям и пассажирам комфортные условия на 20 маршрутах. Анна Кротова отметила, что всего в планах обустроить 20 таких объектов до конца года.

«В Ленинском, Балашихе, Щёлкове, Сергиевом Посаде, Истре и Чехове уже обустроили девять площадок, которые улучшили пропускную способность объектов улично-дорожной сети, создали необходимую инфраструктуру для отстоя наземного транспорта и повысили комфорт и безопасность перевозок для пассажиров», — подчеркнула зампред.

Площадки обустроили на остановках ЖК «Пригород Лесное» и «Государев дом» у деревни Лопатино в Ленинском округе, на станции Ольгино и у ЖК «Алексеевская Роща» в Балашихе, на улице Поварова и Щелково-7 в Щелкове, в деревне Борисково в Истре, поселке Святогор в Чехове и в поселке Скобяной в Сергиевом Посаде.

Благодаря площадкам транспорт сможет разворачиваться, не нарушая правил дорожного движения. Также это позволит добавить на маршруты автобусы большого класса. До конца года такие объекты обустроят в Щелкове, Химках, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Реутове, Подольске, Лосино-Петровском и Одинцове.

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