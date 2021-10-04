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    04 октября 2021, 12:40

    Новые рабочие места появятся в Дмитрове благодаря строительству сырного завода

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый сырный завод откроют в Дмитровском округе. Он начнет работать в четвертом квартале 2022 года. Жители получат десятки мест для трудоустройства.

    Новые рабочие места появятся в Дмитрове благодаря строительству сырного завода | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, договор о реализации этого проекта планируют подписать во время всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

    Завод будет варить мягкие, полутвердые и твердые сыры, а также производить другие молочные продукты

    Сергей Воскресенский.

    Строительство проведет предприятие «Гестия». В проект вложат около 240 миллионов рублей.

    Каждый месяц на новом заводе смогут производить свыше 28 тонн продукции.

    «Предприятие начало предпроектные работы, а планируемый срок запуска сырного завода намечен на четвертый квартал 2022 года», — уточнил Воскресенский.

    В результате жители Дмитровского городского округа получат более 35 новых рабочих мест.