Новые рабочие места появятся в Дмитрове благодаря строительству сырного завода

Новый сырный завод откроют в Дмитровском округе. Он начнет работать в четвертом квартале 2022 года. Жители получат десятки мест для трудоустройства.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, договор о реализации этого проекта планируют подписать во время всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Завод будет варить мягкие, полутвердые и твердые сыры, а также производить другие молочные продукты Сергей Воскресенский.

Строительство проведет предприятие «Гестия». В проект вложат около 240 миллионов рублей.

Каждый месяц на новом заводе смогут производить свыше 28 тонн продукции.

«Предприятие начало предпроектные работы, а планируемый срок запуска сырного завода намечен на четвертый квартал 2022 года», — уточнил Воскресенский.

В результате жители Дмитровского городского округа получат более 35 новых рабочих мест.