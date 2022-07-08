Новые рабочие места появятся в Балашихе в 2023 году

Новый объект получил разрешение на строительство в Балашихе. Это административно-бытовое здание на улице Некрасова. Оно создаст более 40 рабочих мест для местных жителей.

Здание займет площадь 849,5 квадратного метра, его планируют достроить в 2023 году. Помещения будут сдавать в аренду. В проект инвестировали около 130 миллионов рублей, а строительство будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области планируется создать 15 тысяч рабочих мест.