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    08 июля 2022, 10:58

    Новые рабочие места появятся в Балашихе в 2023 году

    Александра Перепечаева

    Новый объект получил разрешение на строительство в Балашихе. Это административно-бытовое здание на улице Некрасова. Оно создаст более 40 рабочих мест для местных жителей.

    Новые рабочие места появятся в Балашихе в 2023 году

    Здание займет площадь 849,5 квадратного метра, его планируют достроить в 2023 году. Помещения будут сдавать в аренду. В проект инвестировали около 130 миллионов рублей, а строительство будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области планируется создать 15 тысяч рабочих мест.