Новые инвесторы создадут еще 1,7 тысячи рабочих мест в Подмосковье

В Подмосковье привлекли 24 инвестора с начала года. Они создадут еще 1,7 тысячи рабочих мест. Компании пришли в регион при участии областной Корпорации развития.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что самыми популярными у инвесторов отраслями стали пищевая промышленность, строительство, обработка металла, коммерческие объекты.

В Московской области сохраняется высокий уровень инвестиционной привлекательности, что позволяет запускать новые проекты Екатерина Зиновьева.

Новые инвесторы — преимущественно российские компании. Они займутся производством медицинских изделий, офисной мебели, торгового оборудования и не только.

«В апреле и начале мая при участии Корпорации развития Московской области в регион привлекли 12 инвесторов — столько же, сколько за весь первый квартал 2022 года», — рассказал генеральный директор корпорации Владимир Слипенькин.

Сотрудники КРМО получили 113 заявок от бизнеса с начала года. Из них 34 поступило в апреле и начале мая.

Сейчас предприниматели могут оформить онлайн-заявку по подбору земли в аренду за один рубль в год, если это нужно для проекта импортозамещения. Новую льготу инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.