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    27 сентября 2021, 13:00

    Новые фонари появились еще в 18 селах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уличное освещение улучшили еще у 5,6 тысячи жителей сел Московской области. Новые фонари появились на 18 территориях. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Новые фонари появились еще в 18 селах Подмосковья | Изображение 1

    В проекты по обустройству современного освещения вложили 11,2 миллиона рублей.

    Проекты затронут заинтересованность более чем 5,6 тысячи человек, проживающих в этих населенных пунктах

    Сергей Воскресенский.

    Работы провели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это коснулось шести городских округов Подмосковья.

    Среди них Кашира, Клин, Можайск, Руза, Серпухов и Сергиев Посад.

    «В основном жители просили осветить маршруты движения, дороги и места отдыха», — уточнил Воскресенский.

    По его словам, протяженность новых сетей освещения на этих территориях составила 23 километра.