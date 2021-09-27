Новые фонари появились еще в 18 селах Подмосковья

Уличное освещение улучшили еще у 5,6 тысячи жителей сел Московской области. Новые фонари появились на 18 территориях. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

В проекты по обустройству современного освещения вложили 11,2 миллиона рублей. Проекты затронут заинтересованность более чем 5,6 тысячи человек, проживающих в этих населенных пунктах Сергей Воскресенский. Работы провели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это коснулось шести городских округов Подмосковья. Среди них Кашира, Клин, Можайск, Руза, Серпухов и Сергиев Посад. «В основном жители просили осветить маршруты движения, дороги и места отдыха», — уточнил Воскресенский. По его словам, протяженность новых сетей освещения на этих территориях составила 23 километра.