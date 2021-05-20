Новые фонари появятся еще в 18 селах Подмосковья до конца года

Еще 18 сельских мест в Подмосковье обеспечат уличным освещением до конца года. Новые фонари установят по программе благоустройства.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, на задачу выделили 14,5 миллиона рублей.

Проекты по освещению территорий (а их будет 18) реализуют в Кашире, Клину, Можайске, Рузе, Сергиевом Посаде и Серпухове Сергей Воскресенский.

Специалисты уже полностью завершили обустройство систем наружного освещения в деревне Дашковка городского округа Серпухов.

«Протяженность трассы в Серпухове составила 610 метров. Там установили 18 светильников», — уточнил министр.

Воскресенский сообщил, что это помогло обеспечить уличным освещением 18 жилых домов. Вместе с тем сейчас завершаются работы в Клину и Сергиевом Посаде.