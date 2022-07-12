Новые электрические подстанции заработали в Электростали и Егорьевске

Новые трансформаторные подстанции ввели в эксплуатацию в СНТ «Пламя» в Электростали и деревне Верейке Егорьевского округа. Всего с начала года «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию 28 энергообъектов в Подмосковье.

От новой подстанции в СНТ «Пламя» питается около 50 дачных участков. Теперь у них есть свет круглосуточно и без перебоев. Позже к ней подключат соседнее СНТ «Восточное».

Трансформатор в деревне Верейке подает электричество в дома на улице Большая Заповедь. Местные жители ранее отмечали перебои. С начала работы новой подстанции жалоб стало меньше.

Всего с начала года в Подмосковье заработали 28 подстанций в зонах обслуживания филиалов «Мособлэнерго» в Одинцове, Мытищах, Красногорске, Щелковском, Коломенском, Раменском, Сергиевом Посаде и Павловом Посаде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Они обсудили развитие электросетей Подмосковья.