Новые автобусы вышли на маршруты Домодедова и Ленинского округа

Еще 15 автобусов получил автопарк «Домтрансавто». Это модели большого класса марки «Лотос». Они будут ходить на восьми маршрутах в Домодедове и Ленинском округе. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Источник фото: телеканал «360»

По сообщению МТДИ, автобусы «Лотос» с 25 посадочными местами смогут вместить до 72 пассажиров. Это низкопольный транспорт, который оборудован аппарелью для маломобильных жителей. Салоны оснащены климат-контролем, USB-разъемами для зарядки устройств и информационной системой.

В Домодедове заменили на новые по одному автобусу на маршрутах № 33 станция Домодедово — ГПЗ «Константиново» и № 420 Константиново — Москва. По два на № 12 станция Домодедово — м/р Новое Домодедово и № 404 станция Барыбино — Москва. И три на маршруте № 308 аэропорт Домодедово — метро «Домодедовская».

В Ленинском округе автобусы направили на маршруты № 3 станция Расторгуево — Видное-1, № 2 станция Расторгуево — улица Ольгинская и № 489 Видное– Москва.

Источник фото: телеканал «360»

Всего с начала года 120 новых автобусов пополнили маршруты Лобни, Домодедова, Долгопрудного и Ленинского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители области стали реже жаловаться на работу общественного транспорта.