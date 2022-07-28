Новую выставку в музее Сергиева Посада посвятили Отечественной войне 1812 года

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник открыл выставку «Недаром помнит вся Россия!». Ее посвятили 210-летию Отечественной войны 1812 года. Экспозиция будет работать до 8 января.

Источник фото: телеканал «360»

Посетители музея увидят более 30 предметов военной одежды и снаряжения, а также более 100 экземпляров из музейного фонда. Это оружие, картины, монеты, документы и фотографии.

На экспозиции также будут представлены мундиры и головные уборы, элементы формы разных войск, полиции и корпуса жандармов. Большинство из них сохранились с начала ХХ века, а самый старый экспонат — гусарский мундир — датируется 1855 годом.

Источник фото: телеканал «360»

Гости также найдут на выставке портреты исторических личностей и предметы повседневной жизни.

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