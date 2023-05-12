Подмосковье 12 мая 2023, 18:17 Новую станцию очистки воды построят в Чехове до конца года

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Новую станцию очистки воды в Чехове достроили на 87%. Она обеспечит питьевой водой свыше 5,5 тысячи человек.

Как рассказали в МинЖКХ, станцию строят в поселке Мещерское. Сейчас там ведут работы по внутренней отделке, устройству коммуникаций и монтажу оборудования.

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«Станцию производительностью 2740 м3/сутки введут в эксплуатацию до конца года. Модернизированное ВЗУ обеспечит качественной питьевой водой, соответствующей стандартам Роспотребнадзора, более 5,5 тыс. жителей городского округа Чехов», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

Работ по установке станций очистки проводят в поселке по программе Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению отходами» на 2023–2028 годы».

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