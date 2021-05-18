Образование нового уровня. Подмосковье расширяет возможности для детей

Образование в Московской области все больше становится цифровым. И дело не только в том, что в школах появляются компьютеры, интерактивные доски и другая техника. Теперь детей будут учить программированию на внеурочных занятиях, которые приведут к единому стандарту. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о главных изменениях.

Сады для всех

Исторически сложилось, что в наиболее близких к МКАД частях Подмосковья очень плотная застройка. Причем чаще всего в этих районах живут семьи с детьми, которым нужна инфраструктура. В отдельных местах застройка настолько плотная, что разместить полноценный детский сад на несколько сотен мест не получается. Для решения этой проблемы были придуманы мини-сады.

«План на этот год был [открыть] 27 мини-садов, но мы под запросы жителей этот план скорректировали в сторону увеличения. Теперь [планируем], что 35 мини-садов в этом году откроем. На три тысячи мест», — рассказала Каклюгина на брифинге.

Мини-сад — это миниатюрная копия полноценного садика. В них тоже есть игровые комнаты, спальные места, сантехника — все условия, чтобы ребенок мог провести в нем с комфортом целый день. Разница в том, что вместо 10 групп в мини-саду будет около двух.

Из-за ограничений по площади еду в мини-сады будут привозить из ближайших образовательных учреждений — школ или полноценных садов. Но в миниатюрной версии есть кухня, где еду разложат по тарелкам и подадут детям.

Есть миф, что мини-сады будут менее безопасны. Министр образования заметила, что за порядком будут следить представитель ЧОП или дежурный администратор. Диспансеризацию и вакцинацию будет проводить прикрепленная медсестра, которая придет в мини-сад при необходимости.

Все мини-сады создаются с соблюдением всех санитарных правил. Плюс они перед открытием получают разрешение Роспотребнадзора. Если там нарушаются нормы, этот сад физически не откроется Ирина Каклюгина.

Платить за мини-сад нужно будет столько же, сколько за обычный. Министр образования напомнила: родители оплачивают только питание, что составляет около трех тысяч рублей.

Полезные факультативы

Еще один большой проект — модернизация внеурочных занятий. Об этом говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Если обязательные предметы строго регулируются программой, то на факультативах дети часто занимаются тем, что удобно учителю, но не интересно ученикам. Чтобы избежать такого расклада, в Подмосковье решили стандартизировать некоторые направления дополнительных занятий. Вместе с родителями были выбраны пять уроков, которые появятся в школах. За них не будут ставить оценки, зато там научат полезным для жизни вещам.

«Начиная с нового учебного года, с 1 сентября, собираемся стандартизировать внеучебную деятельность, чтобы это было полезно детям. Мы это делаем исходя из запросов родителей. Мы определили пять основных направлений, которыми будут заниматься. Это уроки, за которые не ставят оценки, но они входят в общеобразовательный стандарт», — отметила Каклюгина.

Внеурочные занятия по стандарту придуманы для разного возраста. Дети третьих и четвертых классов смогут ходить на уроки занимательной математики. Там они вместе с учителем будут решать ребусы, логические задачи.

Для детей постарше будут проводить уроки по scratch-программированию. С 1 сентября раз в неделю эти занятия будут организованы для учащихся 4–6-х классов. Начиная с шестого класса и до 10-го дети будут изучать программирование на языке Python.

С седьмого класса вводится урок по предпринимательской и финансовой грамотности. Там будут учить элементарным правилам кредита и распределению собственного бюджета.

Кроме того, 6–11-е классы смогут решать на внеурочных занятиях олимпиадные задачи.

Все эти уроки появятся в учебных планах с 1 сентября. Для начала выбраны 300 школ, в которых будет реализовываться пилотный проект. С 2022 года таких школ станет уже около тысячи.

«Под эти задачи будут привлекаться новые педагогические кадры в школы. Конечно, часть предметов смогут вести действующие учителя», — рассказала Каклюгина.

Министр напомнила, что Подмосковье участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». В 2021 году по ней новые ноутбуки, планшеты и интерактивные доски поступят в 350 школ региона, в следующем году — еще в 200.

Пример для учителей

С 1 сентября в Московской области также запустят проект «Флагманские школы». Это значит, что в каждом муниципалитете выберут не менее одной школы, которую будут считать самой сильной и с которой все остальные должны будут брать пример.

Флагманская школа — это самая сильная школа муниципалитета, в которой самые сильные методики преподавания, самые сильные учителя. Чтобы эта школа стала своеобразным местом силы, чтобы она тиражировала свой опыт на остальные школы муниципалитета, которые есть. Где-то их подтягивала. Там бурлит образовательная жизнь Ирина Каклюгина.

Флагманская школа станет центром образования не только для детей, но и для учителей. Они смогут повышать свою квалификацию, проводить мероприятия, обсуждения горячих вопросов.

По словам Каклюгиной, преподаватели флагманских школ получат дополнительную нагрузку, которая будет оплачиваться.

Место ребенка — в семье

В Московской области за пять лет закрыли 36 детских домов, а в планах сделать так, чтобы на весь регион было всего одно учреждение. Совсем без детских домов нельзя, потому что ребята должны находиться под присмотром, пока им ищут новую семью.

«Детей разбирают приемные родители. Все это стало возможно благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей. Семье выплачивается порядка 50 тысяч рублей на приемного ребенка, тем самым это хорошее подспорье для тех, кто хочет усыновить, но достаточно обеспечить финансово не всегда может», — отметила Каклюгина.

Министр напомнила, что дети-сироты из Московской области получают в регионе квартиры по достижении 18 лет. На всю программу поддержки Московская область ежегодно тратит порядка 12 миллиардов рублей, но эти средства оправданы.

Власти сформировали жесткий список требований к приемным родителям, чтобы быть уверенными в будущем детей. Поэтому случаются и отказы.

После усыновления или оформления опеки власти тоже продолжают следить за детьми. Это происходит с помощью звонков, переписок и личных посещений.