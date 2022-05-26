Новую школу на 1600 мест поставили на кадастровый учет в Балашихе

Новую школу в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе поставили на кадастровый учет, сообщили в Минжилполитики Московской области. Учебное учреждение рассчитано на 1600 учеников.

Застройщиком является группа компаний «МИЦ». Здание возвели по индивидуальному проекту за счет внебюджетных средств в рамках договора о комплексном развитии территории.

Здание состоит из трех блоков, соединенных переходами — начальных классов, 5-11 классов и общешкольных помещений. Помимо образовательных классов, в школе есть медиатека, спортивные и актовый залы, помещения группы продленного дня, несколько столовых, медпункт и библиотека.

Школа откроет свои двери для учеников уже 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья пожелал школьникам удачи на выпускных экзаменах.