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    23 мая 2022, 15:10

    Последний звонок прозвучал для 150 тысяч школьников из Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Последний звонок прозвучал для 150 тысяч выпускников школ Подмосковья. Начинается пора экзаменов.

    Последний звонок прозвучал для 150 тысяч школьников из Подмосковья | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина поздравила выпускников с важным событием.

    Школьная пора заканчивается, но впереди самое интересное — новые знания, друзья и покорение вершин

    Ирина Каклюгина.

    Она пожелала ребятам успехов на предстоящих экзаменах.

    «Выпускникам 11-х классов желаю легкого поступления, а 9-х — удачной учебы в старших классах или реализации в профессии. Все у вас получится», — добавила Каклюгина.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с последним звонком выпускников, пожелал им удачи и везения.