Последний звонок прозвучал для 150 тысяч школьников из Подмосковья

Последний звонок прозвучал для 150 тысяч выпускников школ Подмосковья. Начинается пора экзаменов.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина поздравила выпускников с важным событием.

Школьная пора заканчивается, но впереди самое интересное — новые знания, друзья и покорение вершин Ирина Каклюгина.

Она пожелала ребятам успехов на предстоящих экзаменах.

«Выпускникам 11-х классов желаю легкого поступления, а 9-х — удачной учебы в старших классах или реализации в профессии. Все у вас получится», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с последним звонком выпускников, пожелал им удачи и везения.