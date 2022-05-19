Школьные экзамены — всегда волнующее событие для выпускников, которым предстоит найти себя в жизни. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал ученикам девятых и 11-х классов успешно сдать экзамены и поступить в лучшие вузы.

«Дети взрослеют, ребята сталкиваются с вызовами. В ближайшее время будут экзамены для девятиклассников, 11 класса, выпускной. Все это события очень важные, очень чувствительные в жизни, поэтому безусловно желаем всех успехов. Себя найти, себя раскрыть. Это возможно тогда, когда у тебя есть семья, наставники, есть друзья, которые могут дополнить и где-то раскрыть то, что было непонятно», — заявил Воробьев в эфире радиостанции Sputnik.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье работает 1500 школ. Он поблагодарил всех педагогов и директоров за их труд.

Я желаю всем успехов, успехов в экзаменах. И тем, кто поступает, в лучшие вузы поступить Андрей Воробьев губернатор Московской области

Воробьев отметил, что мир всегда меняется, и нужно учиться чему-то новому, чтобы оставаться в конкурентной среде.

«Я думаю, для каждой семьи и для каждого человека, чем дальше, тем больше есть понимание того, что образование — это ключ к успеху», — сказал губернатор.

Сегодня экзамены начались у учеников девятых классов. В Подмосковье ОГЭ сдадут 80 тысяч выпускников. Последний звонок в школах Подмосковья прозвенит 23 мая.

Ранее Московская область впервые заняла второе место на Всероссийской олимпиаде школьников.