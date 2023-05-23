23 мая 2023, 17:48
Новую школу на 1100 мест построят в Мытищах в 2024 году
Школу на 1100 мест построят в поселке Нагорное в Мытищах. Ее планируют открыть в 2024 году.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, школу построят по государственной программе за счет бюджетных средств. В ней обустроят учебные классы, лаборатории, два спортзала, актовый зал с эстрадой, библиотеки, столовую с пищеблоком и другие помещения. Территорию благоустроят, на ней также появятся спортивное ядро, игровые и детские площадки, учебно-опытная зона и места отдыха.
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Строительство начнется в июне, а полностью завершить работы планируют в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.
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