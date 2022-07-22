Новую школу на 1100 мест откроют в Павловском Посаде 1 сентября

Новая школа на 1100 мест в Павловском Посаде откроет свои двери для учащихся 1 сентября. Образовательное учреждение в рамках рабочего визита в округ осмотрел председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Это значимый проект для Московской области. Ежегодно мы открываем порядка 20-30 новых школ. А для Павловского Посада, где за последние 30 лет не было построено ни одной новой школы, это настоящий прорыв. 1 сентября более тысячи ребят придут в настоящий дворец образования, где смогут максимально раскрыть все свои таланты. Это настоящий образовательный комплекс, новая точка притяжения, отвечающая всем современным требованиям и стандартам», — отметил Игорь Брынцалов.

В новом четырехэтажном здании общей площадью 18 тысяч квадратных метров разместились современные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр и просторная столовая.

Территорию возле школы благоустроили, здесь ребята будут заниматься спортом на стадионе и беговых дорожках, также здесь есть детские и игровые площадки. Учебное заведение соответствует всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.

Построенной школе № 10 присвоено имя Валерия Быковского — летчика-космонавта СССР № 5, дважды Героя Советского Союза, совершившего три полета в космос.

«Всего на сегодняшний день в Московской области на стадии проектирования и строительства находятся 79 школ. Помимо этой школы, мы с начала года ввели в эксплуатацию школу в Подольске, в планах — еще 17 учебных заведений. Ввод новых школ в эксплуатацию позволяет решить проблему второй смены в регионе», — добавил Брынцалов.

Новая школа начнет работать с 1 сентября как единый комплекс вместе с детским садом «Семицветик». Оба учреждения теперь находятся на одной территории.

Ранее стало известно, что спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил качество капремонта Центра образования в Ногинске.