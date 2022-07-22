Спикер Мособлдумы Брынцалов проверил качество капремонта Центра образования в Ногинске

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с депутатами регионального парламент проверили ход ремонта Центра образования «Богородский» в Ногинске.

Школа-флагман три года подряд входит в топ-100 лучших школ Московской области. В здании проводились мероприятия всех уровней, как для учеников так и для преподавательского состава.

Капитальный ремонт начался в прошлом году. Завершатся работы уже 25 августа. В обновленное помещение на учебу вернутся 1,5 тысячи школьников.

«Силами двух бюджетов — Московской области и Богородского округа — мы приводим здание в порядок. Сюда направлено 264 миллиона рублей. А контроль за реализацией программы капитального ремонта осуществляли и продолжают это делать члены партии «Единая Россия»», заявил секретарь регионального отделения «Единой России и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что капитальные ремонты и строительства новых учебных заведений — это важнейшая задача. Перед партией ее поставили президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Центре образования «Богородский» уже провели отделку помещений, заменили инженерные систему и проводку, отремонтировали крышу и завершили ремонт фасада.

«В Московской области в этом году 66 объектов будут отремонтированы и введены в строй, в том числе и школы. Сегодня они приобретают новый, современный вид. Также благоустраиваются школьные территории, закупается новая мебель и оборудование для классов, столовых, спортивных залов» — подчеркнул Брынцалов.

Сейчас работа идет на территории, прилегающей к Богородской гимназии. Там меняют ограждения, ремонтируют дорожное покрытие, обустраивают спортивную площадку устанавливают помещение.

Депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Толмачев отметил, что перемены видеть приятно. Он подчеркнул что в обновленной школе учеба пойдет легче.

«Преобразования и изменения, которые происходят сегодня в Богородском городском округе, стали результатом в том числе и реализации наказов, собранных «Единой Россией» в предвыборный период. И у нас впереди еще четыре года интенсивной и плодотворной работы, чтобы все пункты предвыборной программы были реализованы», —отметил он.

Всего в Московской области до 1 сентября капитальный ремонт проведут в 62 школах. Еще в четырех учебных заведениях работы продолжатся в следующем году. На эти цели выделили 9,1 миллиарда рублей, из которых шесть миллиардов поступили из бюджета Подмосковья.