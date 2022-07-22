Современные ноутбуки и маркерные доски появятся в школах Истры до конца года

В школах Истры активно идет цифровизация. Современные компьютеры нужны не только для уроков информатики, там будут также проходить занятия по программированию. Скретч — это начальный уровень, который сформирован специально для детей. Именно для него и приобретается техника.

Школы Истринского округа в этом году участвуют в эксперименте по модернизации образования. В отдельные классы уже завезли ноутбуки. Их хватит всем — компьютеры стоят на каждой парте. В школе установили и маркерные доски. Больше не будет испачканных мелом рук, обучение станет гораздо удобнее.

Людмила Босова — учитель и автор учебников из Подмосковья. По ее материалам учится не только вся Россия, но и школьники в странах СНГ. Применение новых технологий в обучении положительно сказывается на результатах учеников на олимпиадах и на других всевозможных конкурсах, говорит она.

«Очень хорошие, высокие результаты, баллы по ЕГЭ. В этом году был достаточно сложный экзамен по информатике, тем не менее выпускница этой школы набрала 95 баллов именно по данному предмету», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.