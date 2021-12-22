Бесплатный транспорт и земля за работу. Главные изменения для жителей Подмосковья в 2022 году

В 2022 году в Московской области вступят в силу новые законы в социальной, транспортной и экономической сферах. Все они направлены на улучшение жизни жителей региона. «360» совместно с Мособлдумой собрал основные изменения, которые вступят в силу в Подмосковье в 2022 году.

Социальная сфера

Источник фото: телеканал «360»

Бесплатный транспорт

Сельские жители Подмосковья старше 65 лет смогут воспользоваться бесплатным транспортом для поездки в социальные учреждения. В Московской области работают 54 бригады, которые бесплатно довозят пожилых жителей сел до медицинских организаций на специальном транспорте. В следующем году на этих же машинах пожилых селян начнут бесплатно возить в социальные учреждения.

В 2022 года для некоторых категорий льготников начнет действовать бесплатный проезд на коммерческих маршрутах Подмосковья. В них включили:

пенсионеров;

ветеранов;

людей с ограниченными возможностями здоровья;

школьников и студентов из сельской местности, которым нужно добираться до места учебы в другой населенный пункт;

учащихся и воспитанников, получающих образование по адаптированным программам;

детей с онкологическими заболеваниями, которым необходимо проехать к месту лечения и обратно.

В общей сложности это правило коснется 3,5 миллиона человек. В этом году такой пилотный проект действовал в пяти городских округах Московской области. В следующем году его распространят на весь регион.

Бесплатные участки

Успешные специалисты из областей образования, культуры, спорта промышленности и ЖКХ смогут бесплатно получить земельные участки. Для этого им необходимо соответствовать трем требованиям: иметь российское гражданство, подтвердить особые профессиональные заслуги, а также в течение трех лет после подачи ходатайства не получать земельного участка.

Этот законопроект разработан в качестве продолжения нормативного акта о бесплатных земельных участках для врачей. Новая норма станет поддержкой для специалистов, которые внесли существенный вклад в свою сферу деятельности.

Упростили подачу заявок на получение бесплатного земельного участка для многодетных семей. Со следующего года заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг Московской области. Срок рассмотрения сократили с 30 до семи дней.

Жилищные выплаты медикам

Ежемесячные выплаты в 20 тысяч рублей на оплату жилья начнут получат медики Подмосковья. Это правило распространят на специалистов, чьи семьи или они сами не владеют жилой недвижимостью в Московской области. На такие выплаты в следующем году из областного бюджета выделили 430 миллионов рублей.

Правительство Московской области определит перечень должностей, которые получат выплаты. В список включат самые востребованные специальности. Ожидается, что мерой поддержки воспользуются 1,8 тысячи медицинских специалистов.

Транспортная сфера

Источник фото: телеканал «360»

Штрафы для водителей и кондукторов общественного транспорта Подмосковья за отказы выдать билет или требование расплатиться наличными с 2022 года вырастут с двух до пяти тысяч рублей. Такое решение депутаты Мособлдумы приняли после жалоб жителей региона.

Расплатиться за проезд в общественном транспорте Московской области можно не только наличными деньгами, но и банковской картой или «Стрелкой». Также в Подмосковье действует правило, что если пассажиру отказали в безналичной оплате, то он может проехать бесплатно.

Экономическая сфера

Источник фото: телеканал «360»

Патенты для иностранцев

Жители других государств, с которыми у России установлен безвизовый режим, для трудоустройства в Московской области должны купить патент. Стоимость документа в каждом регионе разная, ее рассчитывают на основании специального коэффициента.

В 2022 году иностранцам, которые хотят работать в Московской области, нужно приобрести патент за 5900 рублей.

Поддержка предпринимателей

Базовый размер арендной платы земельных участков, которые находятся в собственности Московской области, в 2022 году останется без изменений. Арендующие земли предприниматели заплатят такие же суммы, как и в этом году.

Налоговые вычеты пообещали подмосковным девелоперам. При заключении договора о комплексном развитии территории фирмы смогут получить вычет налога на прибыль до 80% от потраченных денег на создание объектов социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, поликлиники и так далее. Минимальный срок их использования составляет 10 лет с момента постановки на учет.

Еще одним важным условием договора является строительство многоквартирных домов вместо тех, которые попали под снос. Компании должны учитывать, что общая площадь расселения не должна быть меньше 10% от нового построенного дома. Это означает, что если девелопер расселяет многоквартирный жилой дом площадью 300 квадратных метров, то взамен он обязан построить новый площадью не менее трех тысяч «квадратов».

В 2022 году в список видов деятельности, которые могут получить налоговый вычет в Московской области, включили растениеводство, животноводство и туризм.

Для подмосковных предпринимателей, которые используют упрощенную или патентную систему, продлили «налоговые каникулы» до 31 декабря 2023 года.

Нулевую ставку сохранили для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной, бытовой и научной сферах. Пониженную ставку в 10% оставили для бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения по отдельным видам деятельности.

Строительная сфера

Источник фото: телеканал «360»

Помощь дольщикам

Пострадавшие от недобросовестных строительных компаний подмосковные дольщики с 1 апреля 2022 года получат бесплатную юридическую помощь. Речь идет о тех, для кого купленная квартира является единственным жильем или общая площадь жилого помещения меньше установленной нормы на каждого члена семьи.

Льготы девелоперам

Строительные компании, которые возьмут на себя долгострои с последующим комплексным развитием территории, в 2022 году смогут арендовать государственные земли по ставке один рубль за один квадратный метр в год.

Сельское хозяйство

Источник фото: телеканал «360»

Бесплатные земельные участки в городских округах Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура смогут получить подмосковные фермеры. Площадь участка составит от 10 до 200 гектаров. При оформлении договора в нем пропишут, что можно сажать на земле и какой минимальный размер урожая ждут от фермера. Если на протяжении пяти лет все условия выполняются, то участок передадут в собственность хозяйству.

Государственную поддержку получат фермеры, выращивающие экологически чистые продукты с использованием безопасных для человека и окружающей среды удобрений и агрохимикатов. Документ о мерах поддержки подготовит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.