Подмосковье 24 мая 2023, 14:16 Новую поликлинику построят в ЖК «Одинцово-1» в Подмосковье Компания ПИК

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Современную поликлинику на 390 посещений в смену построят в жилом комплексе «Одинцово-1». Ее возведет компания «ПИК» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики, в поликлинике будут оказывать помощь взрослым и детям. Для них будут обустроены отдельные входы.

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В детском отделении будут вестибюль с колясочной, консультативно-врачебное отделение, помещение матери и ребенка, процедурные, кабинеты рентгена, флюорографии и другие. Во взрослом будут работать отделения физиотерапии, гинекологии, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики и стоматологический блок.

ЖК «Одинцово-1» уже работает школа на 1160 мест и три детских сада. Всего там планируют открыть 10 образовательных учреждений, а также магазины, кафе и другие полезные точки.

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