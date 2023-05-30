Подмосковье 30 мая 2023, 11:04 Новую поликлинику построят в деревне Глухово под Красногорском в 2025 году архитектурно-проектное бюро ALEV group

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Мособлархитектура одобрила облик новой поликлинике в Красногорске. Она будет рассчитана на 150 посещений в смену, в ней будут принимать как взрослых, так и детей. Учреждения откроют в деревня Глухово на Романовской улице.

По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, площадь двухэтажного здания составит 1470 квадратных метров. Входы во взрослое и детское отделения будут разделены.

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«Численность персонала учреждения составит порядка 78 человек. Строительство социального объекта планируется завершить в 2025 году. Объект станет хорошим дополнением городской среды и послужит развитию социальной инфраструктуры деревни Глухово», - добавил он.

На первом этаже учреждения разместят вестибюль с гардеробными и колясочными, регистратуру, кабинеты первичной медицинской помощи, профилактики, прививочные и процедурные. Кроме того, в здании обустроят специальное место для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями. На втором этаже будут работать кабинеты терапевта, педиатра и врачей узкой специализации.

Здание планируют выполнить в белом и серых цветах, а акцентными элементами выступят входные группы и цветные вставки между окнами. Как рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, яркие детали будут выполнять навигационную функцию и придадут зданию узнаваемый и привлекательный вид.

Территорию поликлиники благоустроят. На ней появится парковка, места отдыха и ожидания посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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