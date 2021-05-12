Новую поликлинику откроют в Подольске осенью. Там появится уникальный блок водолечения

Осенью на Ленинградской улице Подольска заработает поликлиника. В двух крыльях нового корпуса разместят детское и взрослое отделения. Здесь смогут проводить уникальные процедуры. Например, обустроят блок для водолечения самых маленьких пациентов.

Одной из значимых особенностей новой поликлиники станет и круглосуточный травмпункт, который откроют на первом этаже. Корпус уже готов — осталось купить оборудование. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пообщавшись с главврачами, отметил, что к осени все должно быть завершено.

Для нас очень важно, чтобы перед сезоном, в августе–сентябре, уже точно оснастили все и открыли. Потом, пожалуйста, я прошу темп не снижать Андрей Воробьев.

Для детей представят весь спектр амбулаторной помощи. А это лабораторные анализы, восстановительная медицина и другие процедуры.

«В детском отделении появятся большой амбулаторный блок и большое уникальное отделение восстановительного лечения — такого в Подмосковье пока нет. Помимо стандартных методов лечения, здесь будут физиотерапия, массаж, блок водолечения. Для детей это уникальная вещь, потому что будут и бассейны, и лечебные ванны. Мы сможем учить у нас деток грудничковому плаванию», — рассказала главный врач детской поликлиники №1 Наталья Мотылева.

Комплексная поликлиника будет рассчитана на 260 взрослых и 240 детских посещений за смену. Принимать пациентов смогут терапевты, офтальмологи, хирурги, гинекологи и не только.

Вместе с тем главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян подчеркнул, что травмпункт крайне востребован у жителей. Скоро он будет круглосуточно работать на первом этаже корпуса.