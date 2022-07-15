Новую остановку обустроят в деревне Борисково до конца июля

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева побывала в местных деревнях и проверила ход ведения ремонтных работ. Так, в Борискове скоро преобразится остановка общественного транспорта, а в Красновидове появится удобная тропа к домам.

Жители деревни Борисково испытывали трудности при подходе к остановке. Добраться до нее можно было только по проезжей части, а идти далеко. Сейчас рабочие строят разворотный круг для транспорта, а в планах — поставить новый павильон, поближе к домам. Работы завершат уже к концу июля.

Источник фото: телеканал «360»

В Красновидове инфраструктуру уже улучшили — обустроили тропы, ведущие от остановки к домам, сделали лестницу и засыпали дорожку щепой, а также установили систему освещения.

«Данная тропа идет через лес, она была не освещена. Дети добирались от школ иногда затемно, и наша задача была сделать ее безопасной и удобной», — сказала глава округа Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одну проблему Красновидова только предстоит решить. Водоузел находится в частной собственности, и есть риск его отключения. Замглавы округа Алексей Казаков сообщил, что администрация округа подала исковое заявление в суд по принуждению продолжения его использования и запрет на вывод из эксплуатации. Заседание состоится 8 августа.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье благоустроят еще 18 парков и скверов.