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    15 июля 2022, 17:29

    Новую остановку обустроят в деревне Борисково до конца июля

    Александра Перепечаева

    Глава городского округа Истра Татьяна Витушева побывала в местных деревнях и проверила ход ведения ремонтных работ. Так, в Борискове скоро преобразится остановка общественного транспорта, а в Красновидове появится удобная тропа к домам.

    Жители деревни Борисково испытывали трудности при подходе к остановке. Добраться до нее можно было только по проезжей части, а идти далеко. Сейчас рабочие строят разворотный круг для транспорта, а в планах — поставить новый павильон, поближе к домам. Работы завершат уже к концу июля.

    Новую остановку обустроят в деревне Борисково до конца июля | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В Красновидове инфраструктуру уже улучшили — обустроили тропы, ведущие от остановки к домам, сделали лестницу и засыпали дорожку щепой, а также установили систему освещения.

    «Данная тропа идет через лес, она была не освещена. Дети добирались от школ иногда затемно, и наша задача была сделать ее безопасной и удобной», — сказала глава округа Татьяна Витушева.

    Новую остановку обустроят в деревне Борисково до конца июля | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Еще одну проблему Красновидова только предстоит решить. Водоузел находится в частной собственности, и есть риск его отключения. Замглавы округа Алексей Казаков сообщил, что администрация округа подала исковое заявление в суд по принуждению продолжения его использования и запрет на вывод из эксплуатации. Заседание состоится 8 августа.

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье благоустроят еще 18 парков и скверов.