01 июня 2023, 13:41
Новую операционную открыли в отделении челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ
Новую операционную для лечения пациентов си патологиями челюстно-лицевой области открыли в МОНИКИ имени Владимирского. Она стала второй в отделении.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, новая операционная позволит увеличить количество проводимых операций. В ней установили современное оборудование, среди которого — видеоэндоскопическая и лазерная техника.
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По словам заведующего отделением Григория Карачунского, врачи клиники часто применяют микроскопические технологии.
«Видеоэндоскопические методы мы используем при проведении гайморотомии, для лучшей визуализации самой пазухи и ее содержимого малоинвазивными методами. Лазерную установку — при лечении сосудистых заболеваний кожи и слизистых оболочек полости рта. Новая операционная позволит нам проводить до двух тысяч операций в год», — сказал он.
Лечение будут проводить бесплатно по направлению от лечащего врача или наличии показаний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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