Новую мебель к 1 сентября получат 62 школы Подмосковья

Новую мебель и технику получат 62 школы Подмосковья. Они вошли в программу капитального ремонта в этом году. Там обновят учебные классы, пищеблоки, спортивные и актовые залы — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Всего школы получат более 50 тысяч единиц новой мебели. Каклюгина рассказала, что это почти 21 тысяча парт и 36 тысяч стульев. Они поступят в учреждения уже к началу учебного года. Приемка школ к 1 сентября завершится в середине августа, напомнили в региональном Министерстве образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября финансовую поддержку получат около 100 тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей региона.