23 января 2023, 14:43
Новую котельную построят в Кашире в 2023 году
Новую котельную построят в микрорайоне Ожерелье на Пионерской улице в Кашире по инвестиционной программе. Она обеспечит теплом три тысячи человек. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.
Блочно-модульную котельную оснастят современным оборудованием, благодаря чему снизятся траты на ее содержание. Также это позволит избежать аварий на сетях, сообщил глава министерства Александр Самарин.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о модернизации теплосетей в Химках. Жители стали часто жаловаться на перебои и аварии. Ход работ глава региона проверит лично в феврале.
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