Новую детскую площадку открыли в Центральном парке в Ногинске | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 16:12 Новую детскую площадку открыли в Центральном парке в Ногинске

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Игровая зона появилась в Центральном парке в Ногинске. На ней установили качели, карусели и скамейки. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Глава министерства Михаил Хайкин отметил, что Центральный парк — одно из любых мест жителей Ногинска. В нем есть зоны как для спокойного, так и для активного отдыха. Теперь там есть место и для детей.

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«Новая детская зона площадью 1,5 тысячи квадратных метров, уверен, станет настоящим центром притяжения ребятишек. Площадка с мягким прорезиненным покрытием оборудована различными игровыми элементами, выполненными из дерева в экостиле», — отметил он.

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На площадке установили игровой домик, качели, карусели и канатную дорогу. Для сопровождающих на территории есть скамейки и урны для раздельного сбора. Также на территории обустроили пешеходные дорожки и уличное освещение.

Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.