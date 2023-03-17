Подмосковье 17 марта 2023, 14:00 Новую государственную аптеку открыли в Долгопрудном

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Новый государственный аптечный пункт «Мособлмедсервис» открыли на Загородской улице в Долгопрудном. Он стал 334-й аптекой сети. Об этом рассказала директор организации Ирина Полетыкина.

Она сообщила, что пункт открыли в больнице, где пациентам будет удобно приобретать лекарства и получать их по льготе.

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«Кроме того, здесь можно оставить рецепт для индивидуального изготовления лекарственного препарата», — добавила она.

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Аптека будет работать с 08:00 до 16:30. В ней льготники смогут получать лекарства бесплатно или со скидкой 50%. Выгоду 5% также получат владельцы социальных карт.

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