Подмосковье 28 апреля 2023, 17:13 Новую детскую поликлинику в Чехове откроют в 2025 году ООО «АРХПРОЕКТ»

Читать 360tv в

Детскую поликлинику построят на пересечении улиц Дружбы и Мира в Чехове. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Учреждение планируют открыть в 2025 году.

По словам главы Мособархитектуры Владислава Гордиенко, площадь здания составит 8600 квадратных метров. Все этажи объединят атриумом, который станет центральным пространством поликлиники. На первом этаже обустроят гардероб, колясочную и другие помещения. На втором будут работать отделения функциональной диагностики, стоматология и педиатрии. На каждом этаже будут зоны для пациентов и их родителей.

Реклама

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, фасады выполнят с имитацией скульптурного пространственного горельефа в виде пластин, чередующихся с заглубленными окнами.

«Такой прием усложняет образ здания, создает больше пластических „событий“. Необычно и решение входной группы, не характерное для зданий медицинского назначения, но уместное для образа, созданного авторами», — добавила она.

На территории обустроят парковку и проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».