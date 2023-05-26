Подмосковье 26 мая 2023, 14:07 Новорожденного со сложным пороком сердца спасли врачи из областного перинатального центра Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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В Московском областном перинатальном центре родился ребенок на 29-й неделе беременности. Масса тела составляла 850 граммов, его перевели в отделение реанимации и обнаружили патологию - открытый артериальный проток и порот аорты.

Как рассказали врачи, на 10 сутки у ребенка выявили открытый артериальный проток, которые обеспечивает сообщение между аортой и легочным стволом. В норме он должен самостоятельно закрываться в течение первой недели после рождения, однако из-за раннего появления на свет этого не произошло. Патология ухудшала состояние пациента и могла привести к осложнениям. Врачи провели ему операцию — между аортой и легочным стволом наложили специальную металлическую клипсу.

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Как рассказала заместитель главного врача Анастасия Петрова, во время операции у ребенка также выявили порок развития аорты, при котором она огибает дыхательные пути и пищевод, заключая жизненно важные органы в кольцо.

«Технически операция состояла в том, чтобы разобщить образовавшееся кольцо. Для этого осуществили перевязку артериального протока с последующим рассечением. Таким образом, сосудистое кольцо вокруг жизненно важных органов было разомкнуто, и угроза для жизни и здоровья маленького пациента была снята. Операция прошла успешно», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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