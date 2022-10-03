Строительство Новолыткаринского шоссе ускорят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

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Viber Строительство Новолыткаринского шоссе ускорят в Подмосковье

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Ход строительства Новолыткаринского шоссе осмотрели замглавы Минтранса России Василий Десятков и глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик. Они рассказали, что основной ход дороги запустят досрочно.

Строительства дороги началось в августе. Объект протяженностью 45 километров свяжет Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиху.

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Василий Девятков рассказал, что строительства шоссе важно для развития всей дорожной сети ЦФО. Оно снизит нагрузку на МКАД, Каширское шоссе и трассы М-2, М-4 и М-5, а также сократит время пути до аэропортов Домодедово и Жуковский. Замглавы Минтранса напомнил, что объект планируют открыть досрочно. Так, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил запустить движение в 2025 году, а зампред правительства страны Марат Хуснуллин попросил открыть основной ход в 2024 году, а вспомогательные съезды, перекладку коммуникаций и благоустройство провести позже.

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«Знаю многих дорожных строителей, работающих на объекте, и не сомневаюсь в том, что в установленные сроки дорога будет открыта», — отметил он.

Сейчас дорожники продолжают подготовительные работы на трех километрах шоссе — переустраивают коммуникации, строят временные дороги, устраивают нижний слой полотна и забивают сваи. Ведется также переустройство дороги Зенино — Павлино, выполнена перекладка водовода для строительства основного хода дороги М-12 Москва — Казань. Роют котлован на мостовом переходе через Москву-реку и ведут работы на пяти съездах на развязке с дорогой Молоково — Андреевское.

«В строительстве уже задействованы более 60 рабочих и 20 единиц спецтехники. Всего в „пик“ производства работ на объекте будет работать более 2,5 тыс. человек. Будем ускорять сроки строительства в соответствии с поручением Марата Шакирзяновича Хуснуллина и Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил Алексей Гержик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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