Новогодняя ярмарка «Ценопад» пройдет в Красногорске с 8 по 13 декабря

«Это предпраздничное, новогоднее ярмарочное мероприятие, на котором будут представлены самые разнообразные товары. К праздничному столу жители смогут приобрести вкусные, качественные продукты по специальным ценам. Также участники ярмарки представят широкий выбор новогодних подарков, елочных игрушек и украшений, пихтовые букеты», — рассказал Сергей Воскресенский.

Посетители ярмарки смогут приобрести мясную, рыбную и молочную продукцию, душистый мед, пастилу, печатные пряники, овощи и фрукты, кондитерские изделия и конфеты, новогодние сладкие подарки и большой ассортимент чая.

Всех гостей мероприятия обещают бесплатно напоить горячим травяным чаем из самовара.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 4 декабря можно будет приобрести главный новогодний атрибут — в регионе откроются елочные базары.