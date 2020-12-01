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    01 декабря 2020, 22:02

    Новогодняя ярмарка «Ценопад» пройдет в Красногорске с 8 по 13 декабря

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Новогодняя социальная ярмарка «Ценопад» пройдет у ДК «Подмосковье» в Красногорске с 8 по 13 декабря. Там будет организовано порядка 50 торговых мест, сообщил и. о. министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.
    Новогодняя ярмарка «Ценопад» пройдет в Красногорске с 8 по 13 декабря

    «Это предпраздничное, новогоднее ярмарочное мероприятие, на котором будут представлены самые разнообразные товары. К праздничному столу жители смогут приобрести вкусные, качественные продукты по специальным ценам. Также участники ярмарки представят широкий выбор новогодних подарков, елочных игрушек и украшений, пихтовые букеты», — рассказал Сергей Воскресенский.

    Посетители ярмарки смогут приобрести мясную, рыбную и молочную продукцию, душистый мед, пастилу, печатные пряники, овощи и фрукты, кондитерские изделия и конфеты, новогодние сладкие подарки и большой ассортимент чая.

    Всех гостей мероприятия обещают бесплатно напоить горячим травяным чаем из самовара.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 4 декабря можно будет приобрести главный новогодний атрибут — в регионе откроются елочные базары.