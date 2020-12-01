Первая новогодняя елка зажгла огни в России. Фото

Якутия первая в этом году в стране зажгла огни на своей новогодней елке. Мероприятие прошло 1 декабря во время всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Фестиваль в 2020 году прошел в онлайн-режиме. Обычно елку зажигают российский Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель зимы Чысхаана с Полюса Холод. В этот раз в Якутию прибыл только Чысхаан. Он передал главе Якутии Айсену Николаеву символ холода — магический кристалл. По преданию, он является осколком рога Быка Зимы.

«В первый день декабря зажглись огни главной республиканской елки. Елка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК «Саха», — сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Источник фото: пресс-служба администрации главы Республики Саха

Власти рассказали, что из-за сложной эпидемической ситуацией в регионе, вызванной эпидемией коронавируса, праздничные мероприятия на площади Ленина около елки отменены. Об этом написала газета «Известия».

После того, как в республике зажгли главную елку, такие же мероприятия можно проводить во всех улусах и города региона.