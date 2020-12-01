Елочные базары начнут работать в Подмосковье 4 декабря

Для тех, кто любит исключительно живые елки и не приемлет искусственных заменителей, у нас хорошая новость — елочные базары в Подмосковье откроются уже четвертого декабря. Первый развернут в Балашихе.

Пункты, где можно купить елку, откроются во всех городских округах Московской области. Всего их будет около четырехсот, их украсят в одном стиле.

Источник фото: телеканал «360»

Правда, посетить елочную ярмарку удастся этой зимой не всем. Из-за ограничений, введенных в Подмосковье, люди старше шестидесяти пяти лет должны быть на самоизоляции. Для них организуют бесплатную доставку.

«В связи с коронавирусом мы планируем в качестве пилота рассмотреть доставку елок жителям старше 65 с помощью волонтеров. Волонтерская служба подключена. Будут размещены на сайтах официальных телефоны, по которым можно будет елку заказать», — рассказал и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Источник фото: телеканал «360»

К этому проекту уже подключились полторы тысячи волонтеров. А значит, новогодние ёлки засверкают в каждом доме, где их ждут.

Для тех, кто не хочет ехать на базар и тратить там время в очереди, в этом году запускают онлайн-продажу новогодних деревьев. Правда, выбирать вживую елку гораздо интереснее. Тем более, что ассортимент будет на любой вкус и цвет: российские ели и сосны из Пензенской и Кировской областей, деревья из Дании, Польши и Эстонии. Купить можно будет даже готовые композиции из веток, украшенные мишурой и игрушками. Здесь же, на базаре, развернут продажу елочных игрушек и гирлянд.