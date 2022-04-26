Как Подмосковье сделало спорт доступным. Воробьев рассказал о первых результатах нового проекта в регионе

Ключевая задача властей Подмосковья в сфере развития спорта — сделать так, чтобы у населения была возможность заниматься им без каких-либо ограничений. Для этого в регионе была создана специальная цифровая платформа, которая меньше, чем за месяц работы, показала хорошие результаты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Массовый спорт имеет такую, на мой взгляд, немножко абстрактную форму, и мы решили внести принципы, на которых мы строим работу по вовлечению жителей. Часть из них прозвучала в вашем выступлении. Первое — это доступность: каждый человек должен понимать, где, как, когда он может заниматься спортом. Второе — это, естественно, добровольность, понятно, что силком, насильно тащить не будет», — рассказал губернатор Подмосковья.

Третий момент, на который обратил внимание Воробьев, — организация муниципальных соревнований, которые позволяют большему количеству людей быть вовлеченным в спорт.

Также он отметил важность информированности и маркетинга, пропаганды здорового образа жизни.

«О всех событиях, мероприятиях, которые происходят во всех 60 муниципалитетах нашего региона, можно узнать. Ну, и мотивация, понятно, что главное из них — здоровый образ жизни, но и соревновательная активность тоже. Любому спортсмену хочется победить, достичь какой-то планки», — подчеркнул глава Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Платформу, которую создали в Московской области, начали внедрять в апреле этого года. Ее цель — в максимально удобном и доступном информировании желающих заняться физической активностью.

«У платформы есть пять разделов, первое — это спортивные объекты, у нас их 500 региональных, муниципальных уже заведено. Еще такая новация, мы делаем доступными школьные стадионы. Сейчас 200 открытых стадионов, максимальная потребность у нас очень высокая. Когда после обеда на школьном стадионе могут заниматься жители», — пояснил губернатор.

В другом разделе можно выбрать секции и тренировки по каждому округу. В области есть возможность заниматься более 100 видами спорта. Самые популярные — футбол, плавание, хоккей.

«Мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни и соответственно все то, что привлекает внимание. „Легенды хоккея“ у нас во дворах играют зимой, привлекают много зрителей. Ребят настраивают на то, чтобы спортом заниматься. Тоже самое — „Легенды футбола“. У нас большая программа в летний период», — сказал Воробьев.

Еще один очень популярный раздел на платформе посвящен прогулочным маршрутам в парках. В Московской области их 180. На платформе можно проверить, в каком из них работают пункты проката разного инвентаря. Можно взять лыжи, велосипед, инвентарь для скандинавской ходьбы.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно, что все это поддерживается различными тренерами и муниципальными, частными. Есть их резюме, можно легко понять к кому ты идешь, какие у него регалии и какая у него репутация», — добавил глава Московской области.

Он также продемонстрировал, как можно записать ребенка в секцию футбола.

«На нашем примере ему 6-11 лет. Вся информация предоставлена — когда тренирует, кто тренирует. И понятно, что нужно будет элементарную анкету заполнить для того, чтобы ты оставил контакты, и тебе пришла СМС. В течении 72 часов приходит и для того, чтобы был контакт, дальнейшая возможность заниматься спортом», — пояснил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что проект уже показал свою большую востребованность у жителей. Когда можно выбрать нужные тебе услуги, секции и тренировки онлайн — это очень удобно, экономит время.

«В МФЦ пытаемся разъяснить, особенно старшему поколению, что такая платформа у нас работает, возлагаю на нее надежды в части еще и эффективности спортивных объектов. Мы видим самую популярную секцию, видим самого лучшего тренера, мы видим посещаемость. Все это позволяет нам эффективно использовать инфраструктуру и региональную, и муниципальную», — добавил он.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что разработанная платформа показала, что она может решать задачи для дальнейшего развития массового спорта.