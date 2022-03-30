Доступность, мотивация и добровольность. Воробьев назвал главные принципы развития массового спорта

Развитие массового спорта в России имеет огромное значение. Для того чтобы решать эту задачу, можно опираться на пять принципов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эти пункты сформировала рабочая группа по подготовке заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Воробьев, возглавляющий рабочую группу, отметил, что при разработке принципов было важно учесть интересы и возможности населения всех возрастов.

«Чтобы у всех было четкое понимание, как из точки „А“ дойти до точки „Б“. Как сделать так, чтобы в каждом уголке нашей страны ты мог заниматься тем, что тебе по душе. Неважно, сколько тебе лет — за 70 <…> или ты молодой парень или девчонка, у тебя есть амбиции дотянуться до высоких результатов», — пояснил он, выступая на расширенном заседании группы.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья обратил внимание, что для развития стадионов и школ направляются большие ресурсы и важно, чтобы это давало результат и было эффективным.

«Наша задача сегодня — послушать тех, кто имеет предложения, имеет уникальные подходы. И мы до этого широкого собрания проводили заседание рабочей группы и вывели пять принципов. На мой взгляд, они очень простые и позволяют каждому понять, на чем базируется подход к здоровому образу жизни, к массовому спорту», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Первый из них — доступность. Речь идет о школьных стадионах, ледовых аренах, бассейнах. Второй принцип — добровольность.

«Тоже вещь абсолютно очевидная для каждого из нас. Конечно, тренер помогает, добровольности прибавляет у каждого, но насильно мил не будешь, поэтому этот принцип мы тоже предложили за один из основных», — пояснил он.

Третьим принципом стала организация. Воробьев подчеркнул, что это имеет огромное значение. В качестве примера он привел работу тренеров, которые могут увлечь тысячи ребят. Еще один принцип — информированность и маркетинг.

«Конечно, мы говорим, что нужно пропагандировать, искать умные, интересные, мягкие способы объяснять, почему здоровый образ жизни — это важно», — подчеркнул губернатор.

Пятым принципом стала мотивация. Воробьев обратил внимание на то, что на заседании рабочей группы присутствует советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Такие спортсмены, безусловно, вызывают восхищение и у взрослых, и у детей, которые начинают заниматься спортом. У них появляется дополнительная мотивация.

«Здесь Ирина Роднина. Мы помним, как она стояла на пьедестале. Пусть этот образ каждый знает из наших детей для того, чтобы постигать высоты», — добавил он.